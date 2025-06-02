Следователи выясняют, как погиб рыбак на лесном озере на юге Карелии

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в водоеме, сообщили в Следкоме Карелии. Днем в минувшую пятницу, 30 мая, в лесном озере у деревни Утозеро Олонецкого района сотрудники полиции нашли тело 45-летнего местного жителя.
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