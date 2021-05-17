Про «развод» пенсионеров на деньги. Личная история

Театр абсурдаБизнес и финансыПро «развод» пенсионеров на деньги. Личная история Туманный Ёж Доброго времени суток и хорошего настроения. Тема из жизни, вне политики, только грустная.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей КобелевЕсли бы по 20 лет строгача давали, то может быть желающих бы поубавилось. Но наши законодатели сами воры, поэтому и в стране жулья много.Марина ИлюшкинаДорогой друг! Позвольте единственный совет. В таком возрасте бабушек одних нельзя оставлять, они представляют угрозу и для себя и для других. Я своей наняла сиделку. И делайте это быстрееТатьяна НехаеваНаказывать надо, согласна. НО, согласна больше с Мариной. Либо сиделка, либо квартира рядом с вами, ну или вашей мамой, однозначно или это никогда не кончится. А может случится, что бабушка не только без денег, но без жилья останется и ничего не докажете.
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