Театр абсурда

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Про «развод» пенсионеров на деньги. Личная история

Про «развод» пенсионеров на деньги. Личная история

Туманный Ёж Доброго времени суток и хорошего настроения. Тема из жизни, вне политики, только грустная.

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Андрей Кобелев
Если бы по 20 лет строгача давали, то может быть желающих бы поубавилось. Но наши законодатели сами воры, поэтому и в стране жулья много.
Марина Илюшкина
Дорогой друг! Позвольте единственный совет. В таком возрасте бабушек одних нельзя оставлять, они представляют угрозу и для себя и для других. Я своей наняла сиделку. И делайте это быстрее
Татьяна Нехаева
Наказывать надо, согласна. НО, согласна больше с Мариной. Либо сиделка, либо квартира рядом с вами, ну или вашей мамой, однозначно или это никогда не кончится. А может случится, что бабушка не только без денег, но без жилья останется и ничего не докажете.

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