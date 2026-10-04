С 1 октября меняются правила проживания в квартирах: что важно знать

С октября в жилищном кодексе — как в хорошем сериале: новый сезон, новые правила. И если вы думали, что квартира — это ваша личная крепость, то приготовьтесь: теперь государство заглядывает в каждый уголок, проверяет каждую прописку и считает каждого жильца.
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хм))оплачивать теперь фантазии чиновников о количестве проживающих)) это нормально
Очень хорошо, если наконец-то порядок наведут !
ТАКИ — ВСЁ — ТАКИ !!! А КАК ТЕПЕРЬ ПОНИМАТЬ СТАТЬЮ КОНСТИТУЦИИ РФ???
Мрак мрачный..На самом деле туфта беспредельная.))))