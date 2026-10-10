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«Краснодар» Галицкого проиграл «Зениту» из-за любимчика фанатов: его ошибки снова приговорили команду

«Краснодар» Галицкого проиграл «Зениту» из-за любимчика фанатов: его ошибки снова приговорили команду

Жубал виноват.Прошлым летом «Краснодар» бесплатно подписал 31-летнего бразильского защитника Жубала. Изначально сделка казалась провалом: возрастной легионер без серьезных достижений в карьере.

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