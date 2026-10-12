В Петербурге Aito столкнулся со скорой с пациентом на Лиговском

Днём 12 октября на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы столкнулись автомобиль Aito и машина скорой помощи, в которой находился пациент.
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