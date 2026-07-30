Преподавал в США, шил шапки из трикотажа и сбросил 70 кг ради любви: малоизвестные факты о Владимире Соловьеве

Сегодня Владимира Соловьева знают как одного из самых заметных ведущих на российском телевидении. Но прежде чем возглавить политические ток-шоу, он сменил немало профессий: преподавал за океаном, руководил производством и занимался бизнесом в девяностые.
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