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Преподавал в США, шил шапки из трикотажа и сбросил 70 кг ради любви: малоизвестные факты о Владимире Соловьеве

Преподавал в США, шил шапки из трикотажа и сбросил 70 кг ради любви: малоизвестные факты о Владимире Соловьеве

Сегодня Владимира Соловьева знают как одного из самых заметных ведущих на российском телевидении. Но прежде чем возглавить политические ток-шоу, он сменил немало профессий: преподавал за океаном, руководил производством и занимался бизнесом в девяностые.

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