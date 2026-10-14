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Газета «Культура»

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Российская комедия стала победителем международного фестиваля

Российская комедия стала победителем международного фестиваля

Семейная комедия «Доктор Динозавров» режиссера Максима Волкова получила главный приз Universal Kids Film Festival в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

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