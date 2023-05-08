Опасность теневого флота – проблема Запада, а не России

Сгоревший в Южно-Китайском море нефтяной танкер Pablo — глобальная проблема. Выгоревший остов сильно поврежденного судна до сих пор дрейфует недалеко от места катастрофы.
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