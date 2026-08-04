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Царьград

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Мошенничество с картами в Армении пошло на спад: заявление ЦБ

Мошенничество с картами в Армении пошло на спад: заявление ЦБ

Случаи хищения денежных средств с банковских приложений граждан демонстрируют тенденцию к снижению. Данное заявление было сделано заместителем главы Центрального банка Ованесом Хачатряном в ходе пресс-конференции.

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