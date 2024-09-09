«Получил волшебного пенделя». Зеленский в США заговорил об остановке боев

И сколько еще будем позволять этой МРАЗИ, куда то ездить! МОЧИТЬ сучку!!!!!

А кто он такой -президенство его закончилось.Сам себе запретил переговоры Простой гражданин ещё и преступник

Леонид Руси

Хохлам, по сути, выгоднее капитулироват, нежели выплачивать 500 лет долги и вывозить на запад чернозём в счёт долга. Поля тоже все проданы на запад... Самая нищебродная страна в мире, это Кастрюлеголовия ))) Даже колонии Африки не такие бедные... Всё разбазарили и разворовали... А что не смогли, то разрушили... Тупорылые бедолаги )))