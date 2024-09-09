Владимир Зеленский выступил на американской базе «Рамштайн» и призвал завершить военные действия на Украине до начала зимы.
«Получил волшебного пенделя». Зеленский в США заговорил об остановке боев
Комментарии
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Анатолий Анатольев
И сколько еще будем позволять этой МРАЗИ, куда то ездить! МОЧИТЬ сучку!!!!!
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9 час.
Александр Бабин
А кто он такой -президенство его закончилось.Сам себе запретил переговоры Простой гражданин ещё и преступник
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5 час.
Леонид Руси
Хохлам, по сути, выгоднее капитулироват, нежели выплачивать 500 лет долги и вывозить на запад чернозём в счёт долга. Поля тоже все проданы на запад... Самая нищебродная страна в мире, это Кастрюлеголовия ))) Даже колонии Африки не такие бедные... Всё разбазарили и разворовали... А что не смогли, то разрушили... Тупорылые бедолаги )))
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2 час.
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