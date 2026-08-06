Салат из сладких помидоров с луком и душистым маслом дома

В августе помидоры наконец перестают изображать овощ и становятся событием. Их уже не хочется прятать под сложными соусами: достаточно хорошего масла, тонкого лука и щепотки соли, чтобы на тарелке случился весь огород сразу.
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