Замруководителя ЦПВС заявил о предотвращении столкновения Су-34 с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии.
Комментарии
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JIяboн
А шибануть слабо!? В Сирии бпла чужой...
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14 час.
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Замруководителя ЦПВС заявил о предотвращении столкновения Су-34 с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии.
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