Одиссея дикобразихи В Калужской области завершилась операция "Белый дикобраз": сбежавшую из центра реабилитации диких животных "Феникс" дикобразиху-альбиноса Снежинку поймали после почти двух месяцев "гастролей" по городам и сёлам региона.