В Госдуму РФ внесут закон о наказании за продажу детям вейпов

Депутаты также предложат увеличить штрафы за такое преступление К внесению в Государственную думу готовится инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии