Что делать с акциями «Селигдара»Накануне бумаги «Селигдара» стали лидерами среди всех компонентов в базе расчёта индекса МосБиржи, но, к удивлению многих, на крайне малых оборотах - всего около 1,5 млрд руб.
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