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Ульяновские десантники в ходе ССУ «Запад-2021» используют новое легкое специальное транспортное средство «Сармат-2»

Ульяновские десантники в ходе ССУ «Запад-2021» используют новое легкое специальное транспортное средство «Сармат-2»

В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на полигоне «Мулино» тактический воздушный десант Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в качестве легких транспортных средств огневой поддержки использует перспективные образцы легкого специального транспортного средства «Сармат-2», которые недавно поступили на вооружение соединения.

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