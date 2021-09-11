Ульяновские десантники в ходе ССУ «Запад-2021» используют новое легкое специальное транспортное средство «Сармат-2»

В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на полигоне «Мулино» тактический воздушный десант Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в качестве легких транспортных средств огневой поддержки использует перспективные образцы легкого специального транспортного средства «Сармат-2», которые недавно поступили на вооружение соединения.
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