Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Руане

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Руане. Спортсменка обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) со счётом 7:5 и 6:4.
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