Жители Крыма отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам за последние сутки

Олег Самойлов

Халява привлекательна! Главное в этом деле посулить золотые горы, а дурачочки с превеликим удовольствием поверят и отдадут все, в том числе и последнюю майку и трусы, лишь бы знать, что за это их в царские одежды оденут когда-то!