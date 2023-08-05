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Жители Крыма отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам за последние сутки

Жители Крыма отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам за последние сутки

2,5 миллиона рублей отдали жители Крыма мошенникам за последние сутки, 5 августа сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Как же много среди нас Буратин....
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17 час.
НН
Надежда Никитина
Да, уж. Сколько пишут, предупреждают, а лохов оказывается не убавляется.
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16 час.
Олег Самойлов
Халява привлекательна! Главное в этом деле посулить золотые горы, а дурачочки с превеликим удовольствием поверят и отдадут все, в том числе и последнюю майку и трусы, лишь бы знать, что за это их в царские одежды оденут когда-то!
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16 час.

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