© AP / Matt Rourke Вчера 364 прочитали В период вероятного следующего президентского срока Дональда Трампа его одпопартийцы собираются спасти человечество от третьей мировой войны и стабилизировать ситуацию в Европе, только почему-то не предлагают ничего для урегулирования украинского конфликта, хотя Трамп обещал положить ему конец В первый же день съезда в Милуоки республиканцы не только выдвинули бывшего президента США Дональда Трампа своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах, а сенатора от Огайо Джея Ди-Вэнса – кандидатом в вице-президенты, но и утвердили единую платформу - набор основных принципов, целей и политических позиций, к реализации которых стремится партия.