Украинцы пишут о "рекордной" бомбардировке Харьковской и Одесской области в ночь на 27 сентября. Согласно полученным, данным, работы ПВО не было.
"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?
Комментарии
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Виталий Бордзянец
Более десяти граней сразу"-массированый удар)) вы издеваетесь? Укропы в Курской области уже месяц,о потерях гражданского населения и военных молчат, тут по Куеву надо бить более серьёзным оружием
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11 час.
Владимир Алтайцев
За последнее время это более чем массированный заход. Более 10 штук сразу. В Измаиле уже два прилёта. " Не надо бы так пафосно писать. Более чем массированный налёт был со стороны ВСУ на территорию РФ несколько дней назад , писали о почти 150-160 дронах. Это замечательно, что дроны России навели шороху и огня на Украине.Но надо без лживого пафоса писать об этом
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10 час.
Сергей Трофимов
уничтожать всю инфраструктуру и не обращать на погибших так сказать мирных жителей
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4 час.
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