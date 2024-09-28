"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?

Владимир Алтайцев

За последнее время это более чем массированный заход. Более 10 штук сразу. В Измаиле уже два прилёта. " Не надо бы так пафосно писать. Более чем массированный налёт был со стороны ВСУ на территорию РФ несколько дней назад , писали о почти 150-160 дронах. Это замечательно, что дроны России навели шороху и огня на Украине.Но надо без лживого пафоса писать об этом