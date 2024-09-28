Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?

"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?

Украинцы пишут о "рекордной" бомбардировке Харьковской и Одесской области в ночь на 27 сентября. Согласно полученным, данным, работы ПВО не было.

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Комментарии
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Виталий Бордзянец
Более десяти граней сразу&quot;-массированый удар)) вы издеваетесь? Укропы в Курской области уже месяц,о потерях гражданского населения и военных молчат, тут по Куеву надо бить более серьёзным оружием
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11 час.
Владимир Алтайцев
За последнее время это более чем массированный заход. Более 10 штук сразу. В Измаиле уже два прилёта. &quot;  Не надо  бы  так пафосно  писать. Более чем массированный  налёт был  со стороны  ВСУ  на территорию  РФ  несколько  дней  назад , писали о  почти  150-160  дронах. Это замечательно, что  дроны  России навели  шороху  и огня  на Украине.Но  надо  без  лживого  пафоса писать  об этом
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10 час.
Сергей Трофимов
уничтожать всю инфраструктуру и не обращать на погибших так сказать мирных жителей
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4 час.

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