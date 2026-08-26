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SPLETNIK

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Надежда Михалкова снялась для бренда Оксаны Лаврентьевой

Надежда Михалкова снялась для бренда Оксаны Лаврентьевой

Надежда Михалкова снова снялась в новой рекламной кампании бренда одежды Оксаны Лаврентьевой Ololol. На снимках 39-летняя актриса и дочь режиссёра Никиты Михалкова позирует в вещах в восточном стиле из осенне-зимней коллекции марки.

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