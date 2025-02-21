Группировка «Север» сорвала попытку ВСУ прорваться в Курскую область

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Группировка российских войск «Север» нанесла значительное поражение подразделениям ВСУ, ликвидировав формирования 17 бригад и трех полков противника в курском приграничье.
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