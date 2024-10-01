360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  ребёнок  Стаса  действительно проткнул бассейн? Если так  было на самом  деле, то это никак его не красит. Почему-...Избившая сына Ста...
  • Ингерман Ланская
    иди, дрищ, попробуй получить.... памперсами запасисьЗахарова: присвое...
  • Леонид
    Т.е. за ранение вручают... Звезду Героя?Захарова: присвое...

Школы Курска и Курчатова перешли на очно-дистанционный формат обучения

Школы Курска и Курчатова перешли на очно-дистанционный формат обучения

Школы Курска и Курчатова с 1 октября перешли на удаленный формат обучения. Такое решение власти региона приняли для обеспечения безопасности учащихся и учителей, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх