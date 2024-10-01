Школы Курска и Курчатова перешли на очно-дистанционный формат обучения

Школы Курска и Курчатова с 1 октября перешли на удаленный формат обучения. Такое решение власти региона приняли для обеспечения безопасности учащихся и учителей, сообщила пресс-служба правительства Курской области.
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