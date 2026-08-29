Остановка конфликта на Украине сейчас нереалистична. Об этом глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил в интервью Наталье Мосейчук.
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