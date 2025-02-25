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«Совместный бойкот»: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта ко Дню защитника Отечества

«Совместный бойкот»: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта ко Дню защитника Отечества

БлокнотРУ Первый канал снова оказался в центре скандала. На этот раз из праздничного концерта ко Дню защитника Отечества была вырезана премьера песни «Русские», которую написала и исполнила заслуженная артистка Юта.

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alik3456 Джексон
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АндрейБорков
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АндрейБорков
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