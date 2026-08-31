"Семейный" дом с современным комфортом. В центре Барнаула сдали ЖК "Дружба"

Сейчас компания передает дольщикам ключи от квартир Десятки радостных лиц, детский смех, объятия, дружеские рукопожатия и, конечно, долгожданный звон ключей: в центре Барнаула сдали крупный ЖК, и сейчас дольщики принимают квартиры.