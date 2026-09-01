Ni Mash: Девочке выплатят 40 тыс. рублей за нападение собаки

В Балахне администрация выплатила 40 тыс. рублей семье школьницы после нападения собаки. Девочка получила ранения, когда рыжий пес Дик укусил ее за губу.
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