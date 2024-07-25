Россияне стали меньше есть и пить

Жители нашей страны сократили потребление крепкого алкоголя и хлеба. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что это результат пропаганды здорового образа жизниЖители нашей страны сократили потребление крепкого алкоголя и хлеба.
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