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Петербургский дневник

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В Петербурге обновили асфальт на Суздальском и Шуваловском путепроводах

В Петербурге обновили асфальт на Суздальском и Шуваловском путепроводах

Дорожники заменили покрытие площадью более 25 тысяч «квадратов» В Петербурге завершили ремонтные работы дорожного покрытия на Суздальском и Шуваловском путепроводах, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

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