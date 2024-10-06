В Петербурге обновили асфальт на Суздальском и Шуваловском путепроводах

Дорожники заменили покрытие площадью более 25 тысяч «квадратов» В Петербурге завершили ремонтные работы дорожного покрытия на Суздальском и Шуваловском путепроводах, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
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