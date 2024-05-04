Петербург потратит 259 млн рублей на ликвидацию загрязнения водных объектов

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит тендер на оказание услуг по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов от наплавного мусора.
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