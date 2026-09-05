Почему спутники «Рассвет-3» не добрались до рабочей орбиты и что это значит для российского интернета

Когда следишь за развитием космических программ, особенно тех, что напрямую касаются связи и доступа в интернет, каждая деталь начинает казаться важной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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