Завод Сибсельмаш в Новосибирске будут развивать как индустриальный парк

Площадка бывшего завода-гиганта «Сибсельмаш» будет развиваться как индустриальный парк. Об этом рассказал 7 декабря в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.