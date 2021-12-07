Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Руднев
    Можно купить ,но ведь можно и НЕ покупать это пойло,в рот то ведь насильно никто не заливает..Бутлегерша из Бар...
  • игорь поляков
    Пусть мне юрист объяснит почему и по какому закону беременность является индульгенцией от полноты наказания,рожать мо...«Раскаяния никако...

Завод Сибсельмаш в Новосибирске будут развивать как индустриальный парк

Завод Сибсельмаш в Новосибирске будут развивать как индустриальный парк

Площадка бывшего завода-гиганта «Сибсельмаш» будет развиваться как индустриальный парк. Об этом рассказал 7 декабря в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх