Lockheed Martin: Поставки двигателей для самолетов F-35 не возобновятся до расследования декабрьской аварии в Техасе

Компания Lockheed Martin заявила, что поставки двигателей для самолетов F-35 не могут возобновиться до тех пор, пока не завершится выяснение всех обстоятельств аварии самолета F-35B 15 декабря в штате Техас.
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