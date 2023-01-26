Военное обозрение

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Lockheed Martin: Поставки двигателей для самолетов F-35 не возобновятся до расследования декабрьской аварии в Техасе

Lockheed Martin: Поставки двигателей для самолетов F-35 не возобновятся до расследования декабрьской аварии в Техасе

Компания Lockheed Martin заявила, что поставки двигателей для самолетов F-35 не могут возобновиться до тех пор, пока не завершится выяснение всех обстоятельств аварии самолета F-35B 15 декабря в штате Техас.

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