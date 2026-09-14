Нижегородка Кристина Маркина стала полуфиналисткой всероссийского конкурса «Мисс Офис – 2026» (18+). Чтобы попасть в финал, ей нужно набрать максимальное количество голосов в онлайн-голосовании, которое продлится с 16 сентября по 6 октября.