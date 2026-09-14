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Нижегородская правда

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Нижегородка прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Мисс Офис – 2026»

Нижегородка прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Мисс Офис – 2026»

Нижегородка Кристина Маркина стала полуфиналисткой всероссийского конкурса «Мисс Офис – 2026» (18+). Чтобы попасть в финал, ей нужно набрать максимальное количество голосов в онлайн-голосовании, которое продлится с 16 сентября по 6 октября.

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