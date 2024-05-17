Сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК "Енот" судят за участие в ОПГ

Московский гарнизонный суд рассматривает дело в отношении бывшего сотрудника столичного УФСБ и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" ("ЕНОТ").
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