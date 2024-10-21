WSJ: Трамп признался, что угрожал ударить по Москве

АндрейБорков

Это еще раз доказывает, что Трамп такой же враг России, как и Обама, Байден и далее по списку. Сам признался, что угрожал России, не Путину, а именно России! Представим на минутку эту картину, Россия начала СВО на УкРуине, и этот Трамп, как президент США, выполнил свою угрозу и на город-герой Москву полетели ракеты. Что было бы сразу после того, как эти ракеты полетели бы? Мгновенно до Москвы они бы не долетели, от куда запущены было бы известно сразу после запуска. Последовали ответные запуски уже наших ракет и по Вашингтону(городу не герою) в том числе. Остался бы после этого Трамп живым, вопрос интересный, США в любом случае перестали бы быть тем чем они являются сейчас..... России то же бы пришлось не просто хреново, а очень хреново, но не менее хреново, от слова СОВСЕМ, пришлось бы и США. А сразу после этого (России хреново, США сосем хреново) на мировой сцене появились бы товарищи из КНР и загнали бы всех оставшихся в живых "под лавку", а там, под этой "лавкой" очень быстро бы оказались все, и Гансы с Дитрихами и Мишели с Жанами, и Монтеки с Капулетти и англы с саксами. Трамп, если что, это ТИПИЧНЫЙ АМЕРИКОС. Это барыга, жулик и прохиндей. Он очень хорошо занимается обманом, то есть бизнесом, но как политик он ДЕРЬМО, при чем КОНЧЕННОЕ ДЕРЬМО. Как стратег он примерно то же самое. Вот все над Байденом угорают, а ведь этот маразматик таких ЛЯПОВ и ИДИОТСКИХ УГРОЗ не допускает! Почему? А он политик, он стратег! Правда в силу возраста он выжил из ума, но не совсем. И этого "не совсем" пока достаточно, что бы не напороть херни. А вот у Трампа с этим мероприятием - НАПОРОТЬ ХЕРНИ, проблем не будет, в легкую напорет. По Сирии ракетный удар по чьему приказу нанесли, кто помнит? Трамп лично распорядился! Так, что Байден по сравнению с Трампом это ангел небесный.