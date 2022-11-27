На востоке РФ произошло землетрясение

Возле Курильских островов Сахалинской области произошло зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Как сообщил в воскресенье Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, толчки ощущались 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 мск).