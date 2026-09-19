Ветеран СВО Андрей Мастеров подчеркнул значение гражданской ответственности для будущего страны

Выпускник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела», офицер Военно-Морского Флота Андрей Мастеров рассказал о значении участия в выборах и поделился наблюдениями за организацией голосования.
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