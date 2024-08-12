Кухня и дом
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Кухня и дом

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Для того, чтобы недозрелый авокадо стал спелым в кратчайшие сроки, вам не понадобятся даже микроволновка и духовка.

Для того, чтобы недозрелый авокадо стал спелым в кратчайшие сроки, вам не понадобятся даже микроволновка и духовка.

﻿﻿Кто не любит тосты с гуакамоле и авокадо и яйцами-пашот? Серьезной помехой для сочного тоста станет только незрелый фрукт: размять твердый авокадо сложно, но можно, но желаемого вкуса он все равно не будет иметь.

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