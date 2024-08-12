Для того, чтобы недозрелый авокадо стал спелым в кратчайшие сроки, вам не понадобятся даже микроволновка и духовка.

Кто не любит тосты с гуакамоле и авокадо и яйцами-пашот? Серьезной помехой для сочного тоста станет только незрелый фрукт: размять твердый авокадо сложно, но можно, но желаемого вкуса он все равно не будет иметь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии