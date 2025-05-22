Меркель заявила, что Европа не выдержит усиления контроля миграции

Односторонние действия отдельных стран по контролю за нелегальной миграцией могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в Европе, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, 22 мая сообщает издание Spiegel.