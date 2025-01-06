Иностранные делегации из 90 государств посетили Нижегородскую область в 2024 году. В их числе — представители стран дальнего и ближнего зарубежья: Абхазии, Австралии, Аргентины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венесуэлы, Гвинеи, Кубы, Перу, Саудовской Аравии, ОАЭ, Шри-Ланки и многих других государств.