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Нижегородская правда

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Иностранные делегации из 90 государств посетили Нижегородскую область в 2024 году

Иностранные делегации из 90 государств посетили Нижегородскую область в 2024 году

Иностранные делегации из 90 государств посетили Нижегородскую область в 2024 году. В их числе — представители стран дальнего и ближнего зарубежья: Абхазии, Австралии, Аргентины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венесуэлы, Гвинеи, Кубы, Перу, Саудовской Аравии, ОАЭ, Шри-Ланки и многих других государств.

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