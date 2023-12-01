Самолет «Новосибирск - Талакан» не смог улететь на Север из-за проблем с техникой

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины очередного авиаинцидента. Сегодня около 8 часов утра Суперджет 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Новосибирск – Талакан, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с самолетом.
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