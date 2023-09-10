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Белорусский сериал «Лист ожидания» получил приз зрительских симпатий на «Киношоке»

Белорусский сериал «Лист ожидания» получил приз зрительских симпатий на «Киношоке»

Сериал белорусского режиссера Александра Ефремова «Лист ожидания» получил первый приз зрительских симпатий на конкурсе многосерийных художественных фильмов «ТВ-шок» на Международном фестивале «Киношок», который прошел в Анапе, сообщает ТАСС.

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