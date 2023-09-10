Белорусский сериал «Лист ожидания» получил приз зрительских симпатий на «Киношоке»

Сериал белорусского режиссера Александра Ефремова «Лист ожидания» получил первый приз зрительских симпатий на конкурсе многосерийных художественных фильмов «ТВ-шок» на Международном фестивале «Киношок», который прошел в Анапе, сообщает ТАСС.