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Сергачев получил «минус 3» в матче с «Далласом», Кучеров – «минус 2». Худшая полезность в «Тампе» у Чернака – «минус 4»

«Тампа» крупно проиграла «Далласу» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.

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