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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дата старта и контент нового сезона «Operation New Blood» шутера Rainbow Six Siege Компания Ub...

Дата старта и контент нового сезона «Operation New Blood» шутера Rainbow Six Siege Компания Ub...

Дата старта и контент нового сезона «Operation New Blood» шутера Rainbow Six SiegeКомпания Ubisoft раскрыла дату выпуска следующего важного обновления, который ознаменует старт второго сезона девятого года “Operation New Blood” в тактическом шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

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