Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании ГД.
Власти не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Он подчеркнул, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер." ............. представитель правительства по ВО этим заявлением подписал протокол "идиота"........ школьники на экзамен или на стриптиз пришли? И к тому же не бывает дыма без огня, а экзамен сам по себе стресс так что школьники фактически могут опротестовать данные экзамена в совою пользу.
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21 час.
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