Власти не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа

Дмитрий Гурин

"Он подчеркнул, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер." ............. представитель правительства по ВО этим заявлением подписал протокол "идиота"........ школьники на экзамен или на стриптиз пришли? И к тому же не бывает дыма без огня, а экзамен сам по себе стресс так что школьники фактически могут опротестовать данные экзамена в совою пользу.