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Власти не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа

Власти не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании ГД.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Он подчеркнул, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер.&quot;  ............. представитель правительства по ВО этим заявлением подписал протокол &quot;идиота&quot;........  школьники на экзамен или на стриптиз пришли? И к тому же не бывает дыма без огня, а экзамен сам по себе стресс так что школьники фактически могут опротестовать данные экзамена в совою пользу.
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