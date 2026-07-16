Страна и люди
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Страна и люди

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Константиновка под контролем: бойцы ВС РФ показали обстановку в городе

Константиновка под контролем: бойцы ВС РФ показали обстановку в городе

Российские военные показали обстановку в Константиновке и рассказали о боях за город. С командного пункта 2-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск российские военные ведут наблюдение за обстановкой в Константиновке.

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