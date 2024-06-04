Понимая, что Киев уже неспособен нанести сколь-либо значимого в стратегическом плане ущерба России, США и их партнеры готовят новые точки напряженности.
НАТО тренируется захватывать российские ледоколы в Арктике
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Покажем американца большой Х. В фойе Большого Театра американцы чуть не обосрались,когда гардеробщица громко крикнула в зал "ЧьяАляска"?
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Американцы же застряли при всплытии во льдах и только благодаря российским подводникам всплыли. Обошлось им.
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1 д.
E
Elka
Дебилы-недебили,а напряженку создают
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13 час.
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