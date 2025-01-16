15 раз, когда люди разгадали назначение непонятных находок

Иногда мы сталкиваемся с вещами, назначение которых кажется загадкой. Непривычные формы, странные детали или необычные материалы заставляют задуматься: что это и для чего оно создано? К счастью, современные технологии и коллективный разум интернета помогают находить ответы на самые неожиданные вопросы.
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