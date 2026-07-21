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Газета.ру

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Сенатор Гибатдинов: многодетным не нужно будет заявлять о праве на льготы

Сенатор Гибатдинов: многодетным не нужно будет заявлять о праве на льготы

С 2027 года ряду категорий граждан не придется подтверждать льготы по имущественным налогам. Речь идет о людях с ограниченными возможностями со специально оборудованными автомобилями, многодетных семьях с тремя и более детьми и эвакуированных жителей территорий, где объявлен режим ЧС.

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